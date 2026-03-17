В Уфе торжественно открыли работу трёх агропроизводств Башкирии

Сегодня заработали сразу три ключевых объекта агросектора республики: это убойный цех и два молочных комплекса. Открытие производств прошло в рамках Агропромышленного форума и международной выставки, стартовавших в столице республики. Кроме того, состоялось подписание соглашения о создании в регионе машинно-технологической компании.

Форум начинается с запуска новых производств. Молочно-товарная ферма в Стерлитамакском районе – настоящий гигант. Инвестиции превысили шесть миллиардов рублей. В следующем году здесь планируют производить 40 тысяч тонн молока ежегодно, но главное, что для чёрно-белых обитателей фермы созданы максимально комфортные условия.

В Дуванском районе заработал современный коровник, а в Мелеузовском распахнул двери убойный цех компании с полным циклом переработки – по стандартам халяль.

В рамках церемонии открытия форума было подписано соглашение с компанией «Росагролизинг». В республике создают новую машинно-технологическую компанию, которая сделает современную технику доступнее для сельхозпроизводителей. Республика готова субсидировать эту услугу, которая будет выполняться под ключ.

За время сотрудничества с лизинговой компанией в регионе стало больше 5,5 тыс. единиц техники. В целом же Башкортостан входит в число лидеров по стране в части обновления автопарка.

Один из дней форума решено посвятить молодёжи: кадровый голод остаётся проблемой для села. Современные фермы становятся драйвером развития, но для работы на них нужны грамотные специалисты.

Агропромышленный форум собрал участников из 37 регионов России, а также гостей из Беларуси и Китая не просто чтобы продемонстрировать достижения, но и найти новые точки роста.