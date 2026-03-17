В Уфе торжественно открыли работу трёх агропроизводств Башкирии

Сегодня заработали сразу три ключевых объекта агросектора республики: это убойный цех и два молочных комплекса. Открытие производств прошло в рамках Агропромышленного форума и международной выставки, стартовавших в столице республики. Кроме того, состоялось подписание соглашения о создании в регионе машинно-технологической компании.
Форум начинается с запуска новых производств. Молочно-товарная ферма в Стерлитамакском районе – настоящий гигант. Инвестиции превысили шесть миллиардов рублей. В следующем году здесь планируют производить 40 тысяч тонн молока ежегодно, но главное, что для чёрно-белых обитателей фермы созданы максимально комфортные условия.
В Дуванском районе заработал современный коровник, а в Мелеузовском распахнул двери убойный цех компании с полным циклом переработки – по стандартам халяль.
В рамках церемонии открытия форума было подписано соглашение с компанией «Росагролизинг». В республике создают новую машинно-технологическую компанию, которая сделает современную технику доступнее для сельхозпроизводителей. Республика готова субсидировать эту услугу, которая будет выполняться под ключ.
За время сотрудничества с лизинговой компанией в регионе стало больше 5,5 тыс. единиц техники. В целом же Башкортостан входит в число лидеров по стране в части обновления автопарка.
Один из дней форума решено посвятить молодёжи: кадровый голод остаётся проблемой для села. Современные фермы становятся драйвером развития, но для работы на них нужны грамотные специалисты.
Агропромышленный форум собрал участников из 37 регионов России, а также гостей из Беларуси и Китая не просто чтобы продемонстрировать достижения, но и найти новые точки роста.
По итогам прошлого года инвестиции в сельское хозяйство выросли на 20%. Сейчас реализуется 71 проект в статусе приоритетных. Это не только экономика, это рабочие места для тех, кто хочет работать на родной земле.