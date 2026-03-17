Башкирия заняла девятое место в рейтинге АСИ по качеству жизни населения

Башкортостан – в лидерах среди субъектов России по качеству жизни населения по рейтингу АСИ. Республика за пять лет переместилась с сороковой до девятой позиции. Успехи республики отметил первый заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин. Он отметил, что в регионе создают все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спецоперации, а также занятий спортом, поддержки производителей, развития социальных программ.

Также в Уфе строится Межвузовский кампус по нацпроекту «Молодёжь и дети» с комплексом общежитий на более четырех тысяч человек. В IQ-парке есть лаборатории, в Геномном центре ведут исследования учёные, там же организована «Школа 21» по подготовке специалистов в IT-сфере и биотехнологиях. В области школьного образования делают всё, чтобы упростить жизнь педагогам и освободить их от бумажной работы.