Обменяться лучшими практиками в социальной сфере. Сегодня в Уфе открылась первая конференция региональных сервисных уполномоченных. Событие организовано Агентством стратегических инициатив. Эксперты из 40 регионов России делятся опытом по улучшению качества жизни в разных областях: в сфере здравоохранения, образования, создания комфортной среды, помощи участникам спецоперации и лицам с ограниченными возможностями здоровья.