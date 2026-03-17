В Уфе подвели итоги на региональном форуме «Единой России»

Свыше 1500 километров отремонтированных дорог и более 500 общественных пространств – именно такие итоги подвели в Уфе на региональном форуме «Единой России» – «Есть результат». За пять лет в республике появились 10 школ, в их числе и самая большая в ПФО в Кузнецовском Затоне, а также объекты здравоохранения, включая республиканский центр детской онкологии.
Отдельно говорили о поддержке здравоохранения в сельских населённых пунктах, поступлении автомобилей, медицинского оборудования, сбора гуманитарной помощи на СВО, подготовке кадров по беспилотным авиационным системам, занятиях физкультурой, строительстве жилья, создании дорожной инфраструктуры: реализации проекта «Южные ворота» и расширении трассы Р-240.