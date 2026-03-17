Жителям Башкирии рассказали, как защититься от клещей и аллергии

Весна – время не только долгожданного тепла, но и сезонных испытаний для здоровья. Жителям республики стоит готовиться к двум главным угрозам весны: после установления стабильно плюсовых температур из зимней спячки выходят клещи. Также зацветают первые растения, а значит, напомнит о себе поллиноз. Насколько опасен будет этот сезон и как защитить себя – в нашем сюжете.

Спортсмен, студент и просто отличный парень. Егор Амиров на здоровье никогда не жаловался, оттого и диагноз, поставленный в конце прошлого года, стал для юноши неожиданностью. Проявилась аллергия на цветение луговых трав и деревьев, на шерсть животных, и это далеко не полный список.

Сейчас юноша лежит в стационаре и проходит обследование, чтобы врачи скорректировали лечение до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Ведь с наступлением тепла цветут самые главные аллергены – деревья. Наибольшую угрозу представляет пыльца берёзы и ольхи. Аллергический пик, по словам специалистов, в этом году сдвинется на пару недель и наступит с середины апреля по первую половину мая, в зависимости от погодных условий.

Предсезонной профилактики от поллиноза нет, но можно заранее позаботиться о своём здоровье и обратиться к специалистам.

Ещё одна весенняя угроза, которой нельзя пренебрегать, – это клещи. По данным Роспотребнадзора, сезон активности паразитов в 2026 году стартует в апреле, а пик придётся на май-июнь. Согласно статистике прошлого года, от укусов клещей пострадали более 9500 жителей республики, более трети из них – дети. Зарегистрировано 14 случаев энцефалита и 24 эпизода боррелиоза. Единственный способ защиты – вакцинация.

Специалисты напоминают: Башкортостан является регионом, эндемичным по клещевому энцефалиту. В так называемую «красную зону» в этом году вошли 42 муниципалитета, включая Уфимский, Иглинский, Белорецкий, Абзелиловский и Стерлитамакский районы. Чтобы минимизировать риск укусов клещей в периоды их активности, запланированы акарицидные обработки с использованием препаратов, безопасных для животных и жителей республики.