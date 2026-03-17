«Молочная кухня» Башкирии разработала свой чат-бот

«Молочная кухня» Башкортостана разработала свой чат-бот. Теперь получатели бесплатного питания смогут задать вопросы, не выходя из дома. Бот работает на платформе мессенджера МАХ и содержит подробную информацию, ссылки и инструкции.
В нём можно найти сведения о первичном оформлении документов, их продлении, порядке выдачи питания и нормах продукции, адресах и графике работы пунктов, а также ответы на вопросы, связанные с работой портала «Госуслуги». Чтобы найти чат-бот, нужно ввести в строке поиска мессенджера МАХ запрос «Молочная кухня консультант» или перейти по ссылке, указанной на экране. Кроме этого, необходимую информацию можно получить на официальной странице учреждения в соцсети ВКонтакте.
Всего за время работы «Молочной кухни» льготные продукты питания получили более 120 тысяч жителей Башкортостана, из которых порядка 21000 – за прошлый год. В республике действуют 134 раздаточных пункта. Суммарно для производства детской и взрослой молочной продукции за 2025 год учреждением переработано 3268 тонн молока-сырья, произведено 2585 тонн готовой продукции.