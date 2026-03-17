В Башкирии аграрии собирают урожай клубники круглый год

Выращивать в теплице клубнику возможно не только летом, но и зимой. В этом уверены шаранские аграрии: они, например, собирают урожай круглый год. При этом ягода – экологически чистая, без добавок и ГМО. Мы узнали все тонкости технологического процесса.

Пока ещё морозы «кусаются» на улице, в этой небольшой теплице погода то ли райская, то ли тайская – плюс 27 градусов по Цельсию. За ягодными полями фермер со стажем Олег Димитриев в основном ухаживает один. Из помощников только шмели: они опыляют цветки клубники, трудятся и днём, и ночью.

Система микроклимата, капельного полива и дополнительное освещение – для выращивания клубники фермер создал условия, которые повторяют природные. Ручной труд существенно облегчает техника и оборудование. Вся технология работает в онлайн-режиме через телефон. Сейчас в теплице площадью в 500 квадратов насчитывается более 13 тысяч кустов. Сорт – итальянский «Мурано». Клубника достаточно крупного размера, в среднем ягода весит 40 граммов.

Ежедневно Олег собирает до пяти килограммов свежей клубники. На аграрный эксперимент он решился пару лет назад. Изучил опыт коллег из Центральной России, а уже в декабре собрал первую партию урожая. Фермер говорит, что ягода капризна.