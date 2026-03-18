Общественная палата Башкирии провела встречу с жителями Хайбуллинского района

Представители Общественной палаты Башкортостана провели встречу с жителями Хайбуллинского района. В ходе общения подвели итоги работы за прошлый год.

Ежегодно представители рассматривают более 40 обращений граждан. Ключевым направлением работы стала поддержка участников СВО: налажено взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», в 2025 году волонтеры отправили 12 гумконвоев.

Остро стоит проблема изношенных водопроводных сетей – муниципалитет выделил 21,5 млн рублей на ремонт и новые башни. На встрече с жителями также подняли вопросы уборки территории после ярмарок, конфликта вокруг общения с внуком погибшего бойца, отказа в путевке семье мобилизованного и опасного подтопления тротуара у школы.