В Башкирию пришло весеннее тепло

Синоптики Башгидрометцентра порадовали жителей республики прогнозом на два дня.
Сегодня, 18 марта, воздух прогреется до +2,+7° С, местами +8,+13°. Осадков не ожидается, однако утром возможен туман. Ветер будет слабым, переменных направлений.
В четверг, 19 марта, ветер сменит направление на южный, умеренный. Столбики термометров опустятся до -2, -7°С, а в отдельных районах – до -12°С. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица. Днем воздух прогреется до +2, +7°С, а в горах температура может подняться до +12°C.
Большие реки республики пока не вскрылись. Белая возле Уфы поднялась на 3 сантиметра, до выхода из берегов остается еще 6 метров. Дема возле Бочкарёвки прибавила, но в запасе у нее еще 3,5 метра. А вот Белая в Стерлитамаке даже понизилась. Спецслужбы держат ситуацию на контроле.