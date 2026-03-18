В Башкирию пришло весеннее тепло

Синоптики Башгидрометцентра порадовали жителей республики прогнозом на два дня.

Сегодня, 18 марта, воздух прогреется до +2,+7° С, местами +8,+13°. Осадков не ожидается, однако утром возможен туман. Ветер будет слабым, переменных направлений.

В четверг, 19 марта, ветер сменит направление на южный, умеренный. Столбики термометров опустятся до -2, -7°С, а в отдельных районах – до -12°С. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица. Днем воздух прогреется до +2, +7°С, а в горах температура может подняться до +12°C.