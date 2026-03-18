Белая и Уфа не торопятся: паводок в Башкирии еще не начался

Несмотря на потепление до +13°С, большие реки Башкирии пока не вскрылись. Данные Башгидрометцентра свидетельствуют о спокойной обстановке.

Специалисты отмечают, что вскрытие больших рек произойдет позже, чем малых.

Так, за последнее время уровень реки Белой у уфимского Монумента Дружбы вырос на 3 см, но сейчас он находится на отметке -1 см ниже нуля поста. До выхода воды на пойму остается еще 6 м. В прошлом году в пик ледохода Белая прибавляла более метра в сутки.

Река Дема (возле Бочкаревки, Чишминский район) прибавила 2 см. До критических отметок здесь запас составляет 3,5 м.

На реке Уфе (Шакшинский пост) уровень воды остается без изменений. До выхода на пойму 6 м.