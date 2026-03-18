В небе над Башкирией соединятся Нептун и Солнце

22 марта в небе над Башкирией вступят в соединение Нептун и Солнце. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
Нептун будет дальше всего находиться от Земли – на расстоянии 4619 млн км. Для наблюдателей с Земли планета будет находиться за Солнцем.
Когда планета соединяется с Солнцем, её не видно на небе, так как она находится рядом со светилом. После соединения Нептун ещё в течение нескольких недель будет недоступен для наблюдения из-за близости к Солнцу. Потом он будет виден по утрам, восходя раньше Солнца, но имея небольшую яркость.