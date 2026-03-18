В Уфе девочка сломала позвоночник, скатившись с горки во дворе

Прокуратура Советского района Уфы завершила проверку по факту травмирования ребенка. Инцидент произошел в январе текущего года во дворе дома по улице Губайдуллина.

По данным ведомства, 9-летняя девочка каталась с несанкционированной горки, которая образовалась из-за некачественной уборки придомовой территории. В результате падения ребенок получил перелом позвонков.

Обслуживанием территории занимается ООО УК «Мой дом Уфа». В ходе проверки установлено, что компания ненадлежащим образом обрабатывала покрытие противогололедными средствами.

Прокуратура внесла директору УК представление об устранении нарушений. В отношении мастера участка возбуждено административное дело. Кроме того, ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Волна
Пенальти