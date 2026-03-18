В башкирском Благовещенске новый ФОК посещают более 300 льготников

Более 300 жителей Благовещенска на льготной основе посещают бассейн и тренажерный зал в новом ФОКе. В открывшемся в прошлом году комплексе «Заряд» предусмотрели отдельное время для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, работников здравоохранения и образования, участников СВО и членов их семей.

На занятия в спортзал Динар Хурматуллин приходит регулярно. Ветеран боевых действий стремится поддерживать себя в форме. У мужчины свой план тренировок. Как участник СВО он приходит заниматься бесплатно. Такая мера поддержка была принята с момента открытия. Тренажерный зал открыт и для членов семей участников спецоперации. Для них место становится и площадкой общения, и местом для психологической разгрузки.

А еще в спорткомплексе есть просторный бассейн. Здесь можно и тренировки проводить, и поплавать от души. Как и в тренажерном зале, здесь отдельно выделяется время для посещения семьям участников СВО, пенсионерам, работникам здравоохранения и образования, многодетным семьям. Чтобы все могли свободно поплавать.

Участники СВО и их семьи посещают спорткомплекс бесплатно, а для других льготных категорий граждан предусмотрена скидка 40% от стоимости.