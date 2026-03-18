Боец СВО из Башкирии: «Это наш долг перед Родиной»

Житель Федоровского района вместе с другом отправился защищать Родину. Решение о возвращении в зону специальной военной операции созрело у товарищей не спонтанно. Уже имея опыт доставки гуманитарных грузов «за ленточку», мужчины почувствовали, что их место – рядом с боевыми товарищами.

Ведь это неправильно, что они там, а мы на гражданке. позывной «Гринч»

Вернувшись с очередной гуманитарной миссии, они, не откладывая, прошли медкомиссию и заключили контракт. Родные узнали о судьбоносном шаге лишь за неделю до отправки. Это произошло в октябре 2024 года.

По словам бойца с позывным «Гринч», на месте службы их с другом приняли тепло, несмотря на то, что прибыли они в незнакомый коллектив.

Сегодня «Гринч» осваивает минометное дело, а его друг «Куба» находится в саперном подразделении. Регулярная связь и редкие встречи помогают им поддерживать дружбу. «Гринч» также отметил, что в зоне СВО несут службу и другие жители Федоровского района: «Механик», «Артист» и «Сова».

По словам бойца, романтика первых дней быстро сменилась пониманием суровой реальности. Сейчас он занимает должность старшего наводчика. Его расчет состоит из четырех человек. Бойцы проживают в одном блиндаже. В подразделении служат как более возрастные сослуживцы, так и ветераны чеченской кампании. Отношения в коллективе построены на взаимном уважении. Обязанности строго распределены. В свободное время бойцы вместе отмечают праздники и помогают друг другу решать личные вопросы, включая проблемы, оставшиеся дома.

Мы прикрываем разведку, иногда приходится работать в воде, так как рядом река. Нам сообщают координаты, и мы выдвигаемся на задание. На всю работу отводится не больше 15 минут. Потом нужно быстро убраться с этого места, чтобы не прилетело. Наш миномет установлен в земле, щиты раздвигаем и стреляем, затем по окопам отходим. Однажды, когда выполняли задание на новом месте, спали на подсолнухах под открытым небом, а в другой раз – в железной будке, к полу которой примерз бушлат одного из бойцов. позывной «Гринч»

Боец поделился фронтовыми наблюдениями. Один из самых ярких эпизодов – уничтожение их блиндажа после того, как противник засек координаты. Дроны все спалили, пришлось строить новый. Рассказал военнослужащий и о тактических хитростях ВСУ. «Ждун» – это дрон, который находится в засаде на земле и атакует появляющуюся технику. Мины маскируют под камни, прячут в листве – они реагируют на железо. Упомянул боец и разрыв «химаря», осыпавшего все вокруг мелкими осколками.

Особо тяжелым стало известие, полученное перед отпуском. Снаряд с вражеской стороны попал в дом, где жила семья с тремя детьми. Все погибли.

В основном налеты бывают ночью, выходишь на берег, а он весь светится, как салюты в новогоднюю ночь. Страшно красиво. Смотреть интересно, но главное быть настороже, чтобы не прилетело в тебя. позывной «Гринч»

С грустью он отметил, что бойцы погибают, и от этого никто не застрахован.

Нас спасают маскировочные сети, а боевой дух поддерживают посылки и письма из тыла. Приятно читать, что любят и ждут нашего возвращения. Одно из таких писем от школьника я храню в кармане бронежилета. Каждый понимает, что сейчас ты есть, а завтра может и не наступить, поэтому в последний момент хочется прочитать эти теплые слова... позывной «Гринч»

На вопрос, не жалеет ли он о подписанном контракте, боец ответил уверенно.

Конечно нет. Кто, если не мы? Это – наш долг, обязанность каждого мужчины перед родными, перед нашей Родиной. позывной «Гринч»

