Подросток из Уфы готовил теракт в православном храме

В Уфе 16-летнего подростка обвинили в участии в деятельности террористической организации. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Парня завербовали через мессенджер. По заданию куратора подросток проводил агитационные беседы со знакомыми и близкими, призывая вступить в организацию. Также парень использовал профиль в социальной сети, чтобы распространять запрещённые идеи.
В дальнейшем подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы. Преступную деятельность парня выявили и пресекли следователи СК и оперативные сотрудники ФСБ. Во время обыска по месту жительства подростка обнаружены и изъяты экстремистская литература, символика террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.