В Уфе бродячие собаки загнали насмерть косулю

В Башкирии зафиксирован очередной случай гибели дикого животного от нападения бездомных собак. Жертвой стаи стала косуля в Демском районе Уфы.

Как сообщили в ЦРДЖ «Пин и Пуф», инцидент произошел на территории СНТ «Ветеран». По словам очевидцев, стая собак преследовала обессилевшее животное, загнав его в тупик, после чего растерзала.

Волонтеры центра отмечают, что это уже не первое подобное происшествие за последние дни. Ранее нападение бродячих собак на косулю было зафиксировано в Кушнаренковском районе. В обоих случаях животные погибли.