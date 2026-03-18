В Уфе усилили работу по очистке крыш

В Уфе после большого количества разрушения крыш из-за скопившегося снега усилили работу по очистке кровель. Об этом сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Также внимание направлено на состояние крыш. За прошедшую неделю в столице осмотрели 247 домов — по 52 крышам были вынесены замечания.

В двух случаях по факту несвоевременного выполнения выданного предписания в управляющие компании направлены уведомления на состояние протокола об административных правонарушениях.

