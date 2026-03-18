В Народную программу войдут наказы по поддержке участников СВО из Башкирии

В Башкирии накануне прошел отчетный форум "Есть результат!" Башкортостанского отделения партии "Единая Россия". В рамках форума обсудили итоги реализации Народной программы за последние 5 лет. В подготовке предложений для ее новой редакции приняли участие депутаты, сенаторы, эксперты, активисты и многие другие.
Одной из главнейших тем на будущие годы была обозначена поддержка тех, кто сейчас защищает интересы нашей Родины в зоне СВО, а также членов их семей. Они сформулировали важные инициативы, которые озвучил член Президиума регионального политического совета партии Оскар Ситдиков.
Он отметил, что партия «Единая Россия» не просто поддерживает военнослужащих и их родных, а предлагает реальные инструменты для полноценной интеграции бойцов в мирную жизнь и эффективного применения их опыта в гражданской жизни.
На заседании были выслушаны наказы ветеранов СВО, их матерей и жён. По итогам их обсуждения сформулированы предложения, которые войдут в итоговую резолюцию форума, а в дальнейшем — в обновленную Народную программу партии.
На заседании редложено разработать механизм квотирования рабочих мест для ветеранов СВО и инвалидов боевых действий на предприятиях Башкирии. Кроме того, предлагается создать республиканский реестр работодателей-партнёров «Единой России», готовых трудоустраивать ветеранов, и внедрить систему производственного наставничества, в которой опытные сотрудники помогут адаптироваться вернувшимся домой бойцам. Также необходимо создание для ветеранов СВО центров психологической помощи. Они должны работать в каждом муниципалитете. И важная тема — поиск пропавших без вести военнослужащих. Как отметил Оскар Ситдиков, это вопрос номер один.
«Первое заседание постоянно действующей рабочей группы по поиску пропавших без вести участников СВО уже состоялось. Мы должны сделать всё, чтобы установить судьбу каждого бойца и помочь семьям получить ответы», — сказал Оскар Ситдиков на заседании.
Родные и близкие погибших героев наказали сохранить память об их подвиге. Их имена будут увековечены в школах, улицах, парках.
Также Оскар Ситдиков подчеркнул, что ветераны СВО должны активно включаться в общественно-политическую жизнь, выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней от «Единой России», входить в общественные и экспертные советы, брать на себя ответственность за будущее республики.
В беседе с «Башинформом» Оскар Ситдиков сказал, что работа форума для рабочей группы «Благополучие людей» стала, прежде всего, сверкой часов. По его словам, вопрос поддержки участников СВО и их семей — становится нравственным центром Народной программы.
«Главный итог, который я для себя вынес: в Башкортостане создана уникальная, работающая система. Она не родилась сама собой — она стала результатом ежедневной, кропотливой работы в связке «партия — государство — общество». И ключевую роль здесь, без сомнения, играет «Единая Россия» и наш лидер — Радий Фаритович Хабиров. Цифры говорят сами за себя. Более 77% вернувшихся ребят уже трудоустроены. 86% прошли диспансеризацию. Объём финансирования мер поддержки вырос до 30,8 миллиарда рублей. Но за этими цифрами — тысячи человеческих судеб, тысячи решённых проблем.
Мы не просто констатировали успехи. Мы сформулировали новые задачи на следующий пятилетний цикл. Это и квотирование рабочих мест для ветеранов на ведущих предприятиях, и создание комнат психологической разгрузки в каждом муниципалитете, и, конечно, поиск пропавших без вести — тема, которая для нас является святая святых.
Отдельная гордость — кадровая программа «Герои Башкортостана». 70 человек, прошедших окопы, сегодня учатся управлять республикой. И это лучший ответ всем, кто сомневается, нужны ли ветераны на гражданке. Главный посыл, с которым мы выходим: герои живут среди нас. И наша общая задача — сделать так, чтобы каждый из них чувствовал себя нужным и защищённым не только на фронте, но и в мирной жизни».
В отчёте прозвучали цифры, но в каждой из них — качество жизни людей, которое улучшилось благодаря кропотливой работе. Об этом «Башинформу» сказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан, руководитель рабочей группы «Молодёжь и волонтёрство» Эльвира Мацкевич.
«Вчера в рамках форума „Есть результат!“ мы подводили итоги реализации Народной программы с 2021 по 2025 год. На самом деле итоги очень хорошие: и в сфере образования, в медицине, в молодёжной политике, в спорте. У нас строятся ФАПы, медицинские центры, школы, детские сады. И всё это итоги реализации наказов жителей, которые они направляли в Народную программу. Мы собрали новые предложения, которые отправим в региональный исполнительный комитет для включения в новую Народную программу и приступать к реализации уже в следующий отчётный период», — сказала Эльвира Мацкевич.
В Башкирии вопрос поддержки участников СВО, ветеранов, их семей – одна из приоритетных задач, говорит Эльвира Мацкевич. Республика с самого начала спецоперации делает всё, чтобы военнослужащие на фронте ни в чём не испытывали нужду, отметила она.
«Подумать только, 175 гуманитарных конвоев отправлены на фронт. На передовую доставлены спецтехника, маскировочные сети, окопные свечи, продовольствие, автомобили, генераторы, мобильные бани — всё, что ребятам необходимо каждый день. Бойцам и их семьям доступны 55 мер поддержки. Я сама, как супруга участника СВО, знаю, что эти льготы работают.
Поддержка сильная и она, с учётом анализа, меняется. Эта помощь, на мой взгляд, не просто сильная, а человечная. Она действительно для семей. Меры поддержки не просто слова на бумаге, а реальная помощь, которую наши родные и близкие воинов могут ощущать на себе. Это проявление заботы о семьях, пока наши ребята находятся на фронте. Это очень важно на самом деле.
Сегодня все ведомства, общественные организации, все мы консолидированно идём к нашей победе. Потому что и ключевой посыл, который Радий Фаритович Хабиров обозначил в своем Послании, всё делаем для победы», — отметила Эльвира Мацкевич.