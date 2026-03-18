В Народную программу войдут наказы по поддержке участников СВО из Башкирии

«Вчера в рамках форума „Есть результат!“ мы подводили итоги реализации Народной программы с 2021 по 2025 год. На самом деле итоги очень хорошие: и в сфере образования, в медицине, в молодёжной политике, в спорте. У нас строятся ФАПы, медицинские центры, школы, детские сады. И всё это итоги реализации наказов жителей, которые они направляли в Народную программу. Мы собрали новые предложения, которые отправим в региональный исполнительный комитет для включения в новую Народную программу и приступать к реализации уже в следующий отчётный период», — сказала Эльвира Мацкевич.