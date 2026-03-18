В Башкирии приступили к работам по ослаблению льда

На реках республики приступили к работам по ослаблению льда. Цели – не допустить скопления глыб и шуги и подтопления населенных пунктов. Взрывные работы уже провели на реке Уршак, а накануне заряды заложили и привели в действие на реке Инзер. Помощь местным властям оказывают военные.

Коптер с камерой – своего рода глаз в воздухе, который помогает увидеть обстановку на километры вокруг. Но сейчас спасателей интересует состояние реки Инзер, а точнее – льда на ней.

Местами лед возле села Тавакачево уже ослабевает. Пока одни специалисты обследуют реку с воздуха, другие готовятся к работе на земле. Для этого готовится аэролодка. Несколько минут, и судно на воздушной подушке выдвигается по маршруту вдоль русла.

Оценив ситуацию, спасатели приступают к бурению лунок. Расстояние между ними – 15-20 метров. Это места для закладывания заряда. Дальше уже к работе приступают военные. Специалисты 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады ежегодно оказывают помощь властям республики и помогают взрывать лед на наиболее затороопасных участках. Заряды соединяют проводом и привязывают к брускам и палкам, которые выполняют роль перекладины. А после уже опускают в воду.

В этот раз саперы использовали 50 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Следующим этапом они проведут подрыв льда на других участках реки выше по течению. Ровно год назад, 18 марта, Инзер затопил деревню Азово.