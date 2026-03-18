В Башкирии приступили к работам по ослаблению льда

На реках республики приступили к работам по ослаблению льда. Цели – не допустить скопления глыб и шуги и подтопления населенных пунктов. Взрывные работы уже провели на реке Уршак, а накануне заряды заложили и привели в действие на реке Инзер. Помощь местным властям оказывают военные.
Коптер с камерой – своего рода глаз в воздухе, который помогает увидеть обстановку на километры вокруг. Но сейчас спасателей интересует состояние реки Инзер, а точнее – льда на ней.
Местами лед возле села Тавакачево уже ослабевает. Пока одни специалисты обследуют реку с воздуха, другие готовятся к работе на земле. Для этого готовится аэролодка. Несколько минут, и судно на воздушной подушке выдвигается по маршруту вдоль русла.
Оценив ситуацию, спасатели приступают к бурению лунок. Расстояние между ними – 15-20 метров. Это места для закладывания заряда. Дальше уже к работе приступают военные. Специалисты 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады ежегодно оказывают помощь властям республики и помогают взрывать лед на наиболее затороопасных участках. Заряды соединяют проводом и привязывают к брускам и палкам, которые выполняют роль перекладины. А после уже опускают в воду.
В этот раз саперы использовали 50 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Следующим этапом они проведут подрыв льда на других участках реки выше по течению. Ровно год назад, 18 марта, Инзер затопил деревню Азово.
Сейчас по всей республике ведется работа по уточнению списков жителей сел, находящихся в зоне риска подтопления, готовятся пункты временного размещения. Спасатели предупреждают: лед на водоемах уже становится ненадежным, и есть большой риск провалиться при переходе через реку. Особенно это касается любителей зимней рыбалки, которые любят рисковать. Ведь ни один богатый улов не стоит человеческой жизни.