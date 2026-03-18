В Гафурийском районе детсад выиграл три гранта

За несколько лет учреждение для дошкольников в Гафурийском районе выиграло сразу три гранта. В общей сложности – порядка двух миллионов рублей. В детском саду №1 «Рябинушка» села Красноусольский появилась студия, в которой ребята снимают и воспроизводят короткометражные мультики, а для малышей с ограниченными возможностями здоровья закупили логопедические комплексы и разработали программу обучения.

К своей работе Савелий относится серьезно. Камера хоть и небольшая, но вот задача – ответственная. Он уже знает, как заснять оживающих персонажей и не упустить детали. Дедушка Геннадий уже поселился в мультстудии «Мультяша» и снимается в главных ролях. Сценарий для трехминутных картин придумывают шестилетние режиссеры.

Студия появилась четыре года назад. Тогда некоммерческая организация при детском саде выиграла первый грант – 577 тысяч рублей от Президентского фонда культурных инициатив. И на этом не остановились. Спустя два года взяли грант Главы Башкортостана на проект к 80-летию Победы. Больше 30 мероприятий, главное из которых – парад на площади. Приехали поисковики и офицеры. А копилка сада пополнилась настоящими медалями и орденами.

А вот такие комплексы помогают логопедам. Набрав разные артикуляционные упражнения, формируется поэтапный тренажер. Теперь все развивающие программы находятся в одном месте. Это стало возможным при поддержке Фонда президентских грантов. Все три проекта потянули на два миллиона рублей. Для сельского сада сумма серьёзная.