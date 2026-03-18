В Башкирии прошла военно-тактическая игра для студентов колледжей

Оказать помощь раненому, пройти штурмовую полосу и заминировать территорию. Это лишь часть заданий, которые предстояло пройти студентам башкирских колледжей. В рамках третьего молодежного патриотического форума «Мужской разговор» в Чишминском районе сегодня прошла военно-тактическая игра.

Ещё вчера сидели за партами, а уже сегодня в военной форме с автоматом в руках преодолевают штурмовую полосу. Задача – работая под прикрытием огня боевой машины, уничтожить противника.

Радиационная, химическая и биологическая защита – это еще один из этапов военно-тактической игры. Ребятам предстояло не только отработать норматив по надеванию костюма, но и найти в задымлённой палатке карточку с данными.

Штурмовую полосу и остальные этапы участники военно-тактической игры проходили под автоматные очереди. Организаторы постарались максимально приблизить условия к боевым.

Всего пять учебных точек. На этапе тактической медицины студенты должны были оказать помощь раненому и эвакуировать его с поля боя.

На подготовку у ребят было всего лишь два дня. Тактические действия были, конечно, не идеальные, но в целом все справились с заданиями, говорят организаторы. Главное, что было желание и никто не сдавался.

На третий молодёжный патриотический форум «Мужской разговор» в Чишминский район приехали 250 студентов из более чем 60 колледжей республики. На площадке парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова для участников слёта подготовили насыщенную программу, рассчитанную на четыре дня.

