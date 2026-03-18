В Башкирии началась подготовка к весеннему паводку

Крупные реки республики, несмотря на интенсивное таяние снега, находятся на зимних отметках. Прогноз паводка в республике будет зависеть от температурного фона и осадков в марте-апреле. Сейчас все силы и средства находятся в режиме полной готовности: идёт вывоз снега с территорий, находящихся в зоне риска, проходят профилактические рейды, распиловка и чернение льда, чтобы избежать заторов на реках.
Для жителей Козареза признак весны – не только прилёт грачей, но и визит спасателей. Они своего рода вестники тепла. Если в дверь постучались люди в форме, значит, скоро паводок. Дорога, ведущая в Козарез, ежегодно весной уходит под воду.
Местные уже и сами готовы консультировать, как вести себя во время половодья. Тем не менее сотрудники Управления гражданской защиты и пожарной охраны проводят подомовой обход: уточняют наличие детей, маломобильных граждан. Но предстоящее половодье старожилов уже и не пугает.
Снегопады закончились, а вот работы меньше у коммунальных служб не стало. Сейчас задача перед началом половодья – успеть вывезти накопившийся местами снег, который вскоре может под воздействием солнца превратиться в потоки воды.
Половодье – время, когда в полной готовности находятся не только спасатели, но и инженерные службы: газовики, энергетики. В каждом муниципалитете организованы штабы. Сегодня прошёл осмотр сил и средств, которые будут задействованы в случае подтопления территорий. В Ленинском районе Уфы традиционно в зоне риска находятся Нижегородка, Затон и Козарез.
Чтобы даже в сложной ситуации суметь оказать помощь и устранить проблему, круглосуточно идёт дежурство инженерных служб, работают оперативные аварийные группы. Спасатели также ведут работу по ослаблению льда для безаварийного прохождения паводка.
Крупные реки республики ещё скованны льдами, но вскрытие водных артерий, скорее всего, произойдёт раньше обычного. Также метеорологи предупреждают о возможных неблагоприятных явлениях в прибрежных зонах Уфы и в населённых пунктах, расположенных в поймах горных рек. Более точный прогноз специалисты представят на следующей неделе.