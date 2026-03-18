В Башкирии началась подготовка к весеннему паводку

Крупные реки республики, несмотря на интенсивное таяние снега, находятся на зимних отметках. Прогноз паводка в республике будет зависеть от температурного фона и осадков в марте-апреле. Сейчас все силы и средства находятся в режиме полной готовности: идёт вывоз снега с территорий, находящихся в зоне риска, проходят профилактические рейды, распиловка и чернение льда, чтобы избежать заторов на реках.

Для жителей Козареза признак весны – не только прилёт грачей, но и визит спасателей. Они своего рода вестники тепла. Если в дверь постучались люди в форме, значит, скоро паводок. Дорога, ведущая в Козарез, ежегодно весной уходит под воду.

Местные уже и сами готовы консультировать, как вести себя во время половодья. Тем не менее сотрудники Управления гражданской защиты и пожарной охраны проводят подомовой обход: уточняют наличие детей, маломобильных граждан. Но предстоящее половодье старожилов уже и не пугает.

Снегопады закончились, а вот работы меньше у коммунальных служб не стало. Сейчас задача перед началом половодья – успеть вывезти накопившийся местами снег, который вскоре может под воздействием солнца превратиться в потоки воды.

Половодье – время, когда в полной готовности находятся не только спасатели, но и инженерные службы: газовики, энергетики. В каждом муниципалитете организованы штабы. Сегодня прошёл осмотр сил и средств, которые будут задействованы в случае подтопления территорий. В Ленинском районе Уфы традиционно в зоне риска находятся Нижегородка, Затон и Козарез.

Чтобы даже в сложной ситуации суметь оказать помощь и устранить проблему, круглосуточно идёт дежурство инженерных служб, работают оперативные аварийные группы. Спасатели также ведут работу по ослаблению льда для безаварийного прохождения паводка.