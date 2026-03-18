Жителям Башкирии рассказали, как защититься от вирусов

Весна в этом году решила взять разгон по-спортивному: оттепель сменяется лёгким минусом, а солнце – пронизывающим ветром. Такие перепады – настоящее испытание для организма. Многие, устав от холодов, спешат снять шапки и расстегнуть куртки, но врачи предупреждают: межсезонье обманчиво. О том, почему сейчас легко простудиться и как защититься от вирусов – в нашем сюжете.

В регистратуре поликлиники №46 сегодня, не сказать чтобы ажиотаж, но поток посетителей стабилен. Однако всех, у кого на входе градусник показал выше 37 градусов, маршрутизируют строго по протоколу. Так называемая «красная зона» принимает порядка 50 пациентов ежедневно. После замера температуры – обязательный ПЦР-тест. На первичном приёме врач назначает лечение и, если необходимо, приглашает на повторный осмотр. Одна из таких пациенток, Гузель Кадикова, признаётся: доверилась погоде.

Врачи «красной зоны» сейчас работают на опережение. По словам терапевта Нафисы Хусаиновой, главная задача – не просто снять симптомы, а понять природу заболевания и предупредить осложнения.

В «красной зоне» есть места для ожидания, в коридорах регулярно проводят кварцевание. Пациенты недолго контактируют друг с другом, что снижает риск перекрёстного заражения.

А что же с ковидом и новыми штаммами? Специалисты успокаивают, но призывают не расслабляться. Пик заболеваемости пришёлся на декабрь и январь, сейчас наблюдается спад.