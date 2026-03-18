В Уфе открылся новый Центр здоровья для взрослых

В Уфе начал работу новый Центр здоровья для взрослых на базе городской клинической больницы №5. Медицинское учреждение открылось в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Основная задача Центра – раннее выявление факторов риска развития заболеваний и пропаганда здорового образа жизни. Попасть сюда можно как по собственному желанию, так и по направлению врача после диспансеризации или профосмотра для граждан, относящихся к I и II группам здоровья.
В центрах здоровья для посетителей доступен широкий спектр диагностики: от антропометрии и измерения давления до углубленных исследований, таких как спирография и экспресс-анализы на холестерин и глюкозу. По итогам обследования терапевт выдаёт пациенту паспорт здоровья, а при подозрении на заболевание перенаправляет в поликлинику по месту жительства для дальнейшего лечения. Деятельность Центра сфокусирована на сохранении здоровья людей, не имеющих хронических заболеваний, что напрямую способствует увеличению продолжительности активной жизни.