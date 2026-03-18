В Уфе прошёл автопробег в честь воссоединения Крыма с Россией

Вернулись в родную гавань: сегодня в стране отмечают воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В Уфе в честь этого события провели патриотический автопробег. Участие в нём приняли более 50 автомобилей и порядка 100 человек – студенты, учителя, общественники, ветераны СВО и другие неравнодушные жители Башкортостана.

Напомним, Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя был подписан 18 марта 2014 года в Кремле. Окончательное решение было принято в рамках референдума, где за воссоединение проголосовали более 90% человек.

Автоколонна с флагами России, Башкортостана и центра «Алга-Патриот» выехала от стадиона «Нефтяник» и проследовала по улице Комарова, проспекту Октября, улицам 50-летия Октября, Цюрупы и Заки Валиди. Финальной точкой стал парк «Ватан», где состоялся впечатляющий флешмоб.