В Уфе наградили финалисток конкурса «Женщина – мать нации»

Сегодня в Уфе наградили финалисток X Всероссийского конкурса «Женщина – мать нации». Для участия было подано более 500 заявок из разных регионов страны. Среди них – волонтёры, предприниматели, врачи, домохозяйки, а также матери и жёны героев специальной военной операции.

Матерей Героев России в зале зрители встречали стоя. Вместе с медалями им вручали красные башкирские платки – символ победы в Отечественной войне 1812 года. Среди награждённых и мама Руслана Гарифуллина – командира 116-й «стальной» бригады особого назначения войск Росгвардии.

Как и любая мама военнослужащего, за своего сына переживает и Зафира Ямалетдинова. Её сын, офицер Василь Ямалетдинов, получил звание Героя России за мужество при штурме города Гуляйполе в Запорожье. Под его командованием рота зашла в тыл противнику. Солдаты вместе с офицером удерживали участок до прихода основных сил.

В уфимском Конгресс-холле собрались финалистки федерального конкурса «Женщина – мать нации». Это и предприниматели, педагоги, работники культуры, врачи и волонтёры, в том числе и представительницы движения «Первая юрта». В проекте участвуют сотни жительниц Башкортостана, которые помогают раненым в госпиталях: ухаживают за тяжелоранеными, кормят их, обеспечивают вещами и поддерживают морально.

Всего на федеральный конкурс подали свыше 500 заявок из 15 регионов России. Цель организаторов – создание единой команды активных и деятельных женщин России. Среди них есть те, кто потерял своих близких на передовой, но они не опускают руки – находят силы на полезные дела.

Для республики 2026 год – это не только Год единства народов, но и большой, дружной семьи. Сейчас в Башкортостане действуют более 40 видов поддержки для многодетных родителей и их детей.