В Башкирии перезимовали единственные в регионе зебра и пара кенгуру

В Башкортостане перезимовали единственные в республике зебра и пара кенгуру. Экзотические животные появились в Гафурийском районе в прошлом году, и эта зима стала для них первой проверкой на прочность. Как австралийские сумчатые и африканский полосатик перенесли уральские морозы?

Трёхлетний самец Виктор и полуторагодовалая Арья чувствуют себя в Башкортостане как дома – прыгают, резвятся и свободно изучают территорию. Хотя на их родине вместо снега – песок, а зима – понятие условное, здесь их не стеснили. Кенгуру вида Беннетта появились в республике в прошлом году, и этот сезон стал экзаменом не только для них. К уральской зиме тщательно готовились и сотрудники зоопарка.

Для комфортного проживания кенгуру в зимнем вольере создали все условия – подключили отопление. Здесь температура достигает порядка +10, +15 градусов. Если животные хотят погреться, они могут подойти к инфракрасной лампе.

Сосед у сумчатых тоже уникальный – зебра Марти. Имя получил в честь персонажа из мультика «Мадагаскар», того самого, который всё время рвался «в дикие условия». Марти, в отличие от героя, свою историю уже имеет: родился в Польше, потом пересёк Беларусь, Подмосковье и, наконец, добрался до Башкортостана. И везде – по месяцу карантина, так что к дисциплине привык.

Животные очень социальны, но безопасность – прежде всего, поэтому кормить и общаться с обитателями зоопарка получится только через сетку. Но есть в этом зоопарке та, для кого правила пишутся с исключениями. Двухлетняя Скай уже по скрипу двери и шагам узнаёт хозяина. Волчица росла у Шамиля Хусаиновича и его дочерей буквально на руках, как и рыси. Они тоже по-хозяйски позволяют себе то, что другим не разрешат. К слову, на большой территории круглогодично живут олени, верблюды, маралы, рыси и яки.