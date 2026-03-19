В России автоматически проиндексируют соцпенсии

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют автоматически. Со следующего месяца выплаты вырастут на 6,8%. Причем для этого не нужно никуда обращаться или подавать заявление.

Россияне начнут получать повышенные выплаты уже в апреле согласно установленному ранее графику. Индексирование предусмотрено законом и проводится каждый год в апреле.