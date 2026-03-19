В Уфе спасли ногу пациента тремя операциями за раз

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Уфы врачи предотвратили ампутацию ноги 64-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Пациент поступил с жалобами на онемение, зябкость и похолодание правой стопы и голени, а также сильные боли при ходьбе. Медики диагностировали многоуровневое поражение артерий нижних конечностей.

Хирурги провели сразу три сложные операции за один наркоз. Они удалили бляшки из бедренных артерий, установили стенты в подвздошные артерии и расширили просвет бедренной артерии. Ишемию удалось купировать.

В Минздраве отметили уникальность случая – такие многоуровневые вмешательства за одну процедуру проводятся редко.

Сейчас состояние пациента стабилизировалось, он готовится к выписке. Ногу спасли.