В Башкирии полицейский помог заблудившейся 7-летней девочке

В Стерлитамаке старший лейтенант полиции Динар М. помог заблудившейся 7-летней девочке. Об этом рассказали в МВД.

Полицейский проезжал по улицам города около полуночи и заметил на бетонной плите сидящую плачущую девочку. Выяснилось, что малышка пошла с родителями в ТЦ, но заблудилась. Девочка попыталась самостоятельно добраться домой, но, конечно, заплутала. Она очень замёрзла и испугалась.