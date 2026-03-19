В Башкирии полицейский помог заблудившейся 7-летней девочке

В Стерлитамаке старший лейтенант полиции Динар М. помог заблудившейся 7-летней девочке. Об этом рассказали в МВД.

Полицейский проезжал по улицам города около полуночи и заметил на бетонной плите сидящую плачущую девочку. Выяснилось, что малышка пошла с родителями в ТЦ, но заблудилась. Девочка попыталась самостоятельно добраться домой, но, конечно, заплутала. Она очень замёрзла и испугалась.

Динар связался с коллегами и выяснил, что семья девочки ищет её уже на протяжении 4 часов. Полицейский отвёз девочку домой и благополучно передал семье.

Фото: МВД по РБ. 

