В Башкирии руководителя теплосетей наказали после коммунальной аварии

В Белорецке привлекли к ответственности руководителя теплосетей после крупной коммунальной аварии.
Напомним, в декабре прошлого года случился прорыв на магистральных сетях. Из-за аварии без отопления стались 74 дома и социальные объекты. Ситуацией занялись правоохранители.
Прокуратура установила, что авария произошла из-за ненадлежащего состояния участка трубопровода, который не был своевременно заменен ресурсоснабжающей организацией. В адрес руководителя теплосетей было внесено представление. Организацию также принудили произвести замену аварийного участка трубы, а собственникам жилых помещений произвести перерасчет.
