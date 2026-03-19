Весенние каникулы в Башкирии продлятся 9 дней

В минпросвещения Башкирии назвали сроки весенних каникул для школьников. Самая длинная учебная четверть в этом году завершится 27 марта.
С 28 марта у учащихся начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 5 апреля включительно. Об этом сообщил глава ведомства Ильдар Мавлетбердин.
Министр обратил внимание на вопросы безопасности в период отдыха. Классным руководителям рекомендовано провести с детьми беседы о поведении у водоемов во время таяния снега и о соблюдении правил дорожного движения.
Родителям посоветовали организовать досуг детей и не оставлять младшеклассников без присмотра дома.
В министерстве также напомнили, что текущий учебный год завершится 26 мая 2026 года.