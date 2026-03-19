В Уфе заключили под стражу подростка, готовившего теракт в храме

Подозреваемого в подготовке теракта в уфимском храме подростка заключили под стражу. Суд отправил его в СИЗО. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, школьник через мессенджер был завербован куратором с территории Украины, являющимся членом запрещенной в России международной террористической организации. Подросток проводил агитацию среди знакомых, призывая вступать в организацию, а также размещал в соцсети комментарии с оправданием терроризма. В дальнейшем он планировал изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта, сообщили в ФСБ.