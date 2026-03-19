Телебашня в Уфе включит тематическую подсветку в честь празднования Ураза-байрам

20 марта телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» включит архитектурно-художественную подсветку в честь празднования Ураза-байрам. Световое панно телебашни в Уфе украсят чередование изображений полумесяца на фоне звездного неба, анимированного ансамбля восточных узоров и надписи «С праздником Ураза-байрам!».

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 20:00 до 22:00 часов по местному времени.