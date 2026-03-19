Известен первый соперник ХК «Салават Юлаев» в плей-офф

Определился соперник по плей-офф. В первом раунде «Салават Юлаев» будет играть с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Накануне в пятый раз в сезоне уфимцы обыграли нижнекамский «Нефтехимик».

В первом периоде дубль оформил Данил Алалыкин. Нападающий уфимцев не забивал с октября. Позже в большинстве отличился Шелдон Ремпал. Гости не сумели переиграть Семена Вязового.