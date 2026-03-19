Ирина Панькина примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Неотъемлемым приоритетом нашей работы является помощь участникам специальной военной операции и членам их семьи. Мы разработали специальные правовые брошюры с базовым набором справок, социальных льгот, гарантий. Очень динамично развивается законодательство и в этой сфере тоже: более 150 законов принято с момента начала специальной военной операции. Мы прекрасно понимаем, что людям надо об этом рассказывать, здесь очень важный блок правового просвещения, который мы реализуем и ведём с коллегами.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству