Ирина Панькина примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Ирина Панькина подала документы на участие в предварительном голосовании. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России вновь намерена участвовать в выборах в нижнюю палату парламента.

В настоящее время Ирина Панькина курирует в Комитете блок уголовной политики, часть административного законодательства, а также отдельные вопросы организации судебной системы. За пять лет работы в Госдуме парламентарий стала соавтором 80 законодательных инициатив.

Неотъемлемым приоритетом нашей работы является помощь участникам специальной военной операции и членам их семьи. Мы разработали специальные правовые брошюры с базовым набором справок, социальных льгот, гарантий. Очень динамично развивается законодательство и в этой сфере тоже: более 150 законов принято с момента начала специальной военной операции. Мы прекрасно понимаем, что людям надо об этом рассказывать, здесь очень важный блок правового просвещения, который мы реализуем и ведём с коллегами.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству
