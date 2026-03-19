Ирина Панькина примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Ирина Панькина подала документы на участие в предварительном голосовании. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России вновь намерена участвовать в выборах в нижнюю палату парламента.
В настоящее время Ирина Панькина курирует в Комитете блок уголовной политики, часть административного законодательства, а также отдельные вопросы организации судебной системы. За пять лет работы в Госдуме парламентарий стала соавтором 80 законодательных инициатив.