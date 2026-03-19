В Уфе судят бизнесмена за избиение школьника и пожилой женщины

Уфимского бизнесмена, который под воздействием наркотических веществ избил школьника и пожилую женщину, начали судить. Дело рассматривают в Ленинском районном суде города. На скамье подсудимых – уфимский бизнесмен Андрей. Именно он, по версии следствия, летом прошлого года напал и избил пожилую женщину на улице Гафури, а после нанес телесные повреждения школьнику.

Полуголый мужчина бегал, кричал и приставал к другим людям. Позже выяснилось, что злоумышленник был под воздействием запрещённых препаратов. Негодяя задержали в тот же день, допросили, а позднее закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса.