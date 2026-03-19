В Уфе судят бизнесмена за избиение школьника и пожилой женщины

Уфимского бизнесмена, который под воздействием наркотических веществ избил школьника и пожилую женщину, начали судить. Дело рассматривают в Ленинском районном суде города. На скамье подсудимых – уфимский бизнесмен Андрей. Именно он, по версии следствия, летом прошлого года напал и избил пожилую женщину на улице Гафури, а после нанес телесные повреждения школьнику.
Полуголый мужчина бегал, кричал и приставал к другим людям. Позже выяснилось, что злоумышленник был под воздействием запрещённых препаратов. Негодяя задержали в тот же день, допросили, а позднее закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса.
На судебном заседании негодяй не проронил ни слова: извинений не принес, не раскаялся. Как-то компенсировать причинённый вред пострадавшим тоже не изъявил желания. Нам же стало известно, что пожилая женщина, которую избил подсудимый, получила множественные травмы, она долго лечилась, но скончалась. Что касается школьника, то он также лежал в больнице, а после длительное время проходил лечение у узких специалистов.