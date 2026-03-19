В Уфе прошёл флешмоб в защиту рек и водоёмов

Министерство природопользования и экологии республики провели акцию «Новое поколение – за сохранение водных ресурсов!». Студенты, активисты патриотических движений и просто неравнодушные жители объединились в стремлении привлечь внимание к проблемам загрязнения и истощения водных объектов.

Участники флешмоба выстроились в форме капли, тем самым говоря, что усилия даже одного человека имеют значение. Важно беречь экосистему, уносить с собой мусор, а иногда не лишним будет прибрать и за другими. Мероприятие приурочили к празднованию Всемирного дня водных ресурсов. Жители республики ещё могут принять участие в другой полезной акции.