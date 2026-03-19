В Уфимском районе медиасеть «Поколение Z» объединила более 1000 участников

В Уфимском районе активно развивается молодёжная медиасеть «Поколение Z». Она охватила более 25 школ и установила сотрудничество со школьниками из Беларуси и Луганской Народной Республики. Ребята ведут активную деятельность, снимая репортажи, занимаясь волонтёрской деятельностью, участвуя в различных мероприятиях. Юные журналисты не просто освещают события – они создают историю своего края.

Ещё два года назад никто и подумать не мог, во что вырастет идея создать школьный медиапроект, но благодаря вере и поддержке взрослых дети удивили всех.

Сегодня в молодёжном движении 25 школ и более 1000 участников, объединённых одной целью – помогать, развивать, создавать и быть примером. Ребята выпустили свой комикс, ведут регулярную колонку в районной газете, снимают репортажи о жизни района и республики, проводят патриотические акции, оказывают волонтёрскую помощь животным и семьям бойцов СВО.

Молодёжное движение вышло и за пределы региона. Сегодня они сотрудничают со школами города Красный Луч ЛНР: обмениваются опытом, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Также установили крепкие дружественные связи и со школьниками Брестского района Республики Беларусь. А этой зимой делегацией из восьми человек отправились в гости к белорусским друзьям и продолжают поддерживать общение до сих пор.

Успех молодёжного движения признан и на федеральном уровне. Он вошёл в пятёрку лучших проектов республики на III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Сейчас на портале «Госуслуги» ведётся финальное голосование за статус победителей, имена которых объявят 21 апреля на форуме «Малая родина – сила России», но главная награда для детей – возможность быть услышанным и менять мир к лучшему.