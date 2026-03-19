Общественная палата Башкирии провела встречу с жителями Караидельского района

Рассказали о своей деятельности и ответили на вопросы. Представители Общественной палаты Башкортостана провели встречу с активными жителями Караидельского района. За круглым столом собрались представители муниципалитета, сельских поселений, религиозные деятели и местные активисты. В частности, речь шла об общественном контроле.
Так, в прошлом году мониторингами республиканской палаты было охвачено более трёх тысяч объектов накопления твёрдо-бытовых отходов, свыше 550 спортивных детских площадок, 67 дворов. Отдельную работу Общественная палата проводит по профилактике кибермошенничества.