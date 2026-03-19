Глава Башкирии принял участие в заседании генсовета «Единой России»

Главная тема повестки – начало выборов в Госдуму. Сегодня в Москве состоялось заседание генсовета «Единой России». Участие в нём принял глава республики Радий Хабиров. В самом начале перед однопартийцами выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Он обозначил основные задачи на предстоящую избирательную кампанию.

В общей сложности более 1700 членов партии выдвинули свои кандидатуры на предварительное голосование на всех уровнях выборов, в том числе 168 участников специальной военной операции. На заседании также показали ранжирование регионов по сложности избирательной кампании. Башкортостан находится в зелёной зоне, то есть показал хорошие результаты по итогам выборов в Госдуму, прошедших ещё в 2021 году.

Мне кажется, она будет достаточно конкурентной. Другие политические партии также уже проводят аналогичные мероприятия и тоже вполне настроены на борьбу. У нас, вы знаете, представлены достаточно сильные парламентские партии, поэтому мы настроились на конкретную борьбу. В целом, так и должно быть, когда в конкурентной борьбе побеждают, потому что тогда сильные приходят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
