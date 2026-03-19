Депутат из Башкирии несет службу в мобилизационном резерве

Дела, а не слова – вот главный принцип работы этого человека. Труд на благо Родины и земляков он считает своим долгом. Забота об окружающих и отзывчивость принесли уроженцу Федоровского района заслуженный авторитет среди коллег и всех жителей района.

Свет в домах и на улицах райцентра – зона ответственности Рифа Янибаева и его команды из ООО «ГИП-Электро». Мужчина из села Юлдашево прошел путь от студента Кумертауского горного колледжа и УГАТУ до руководителя предприятия.

Его профессиональный путь начался в Ермолаевских РЭС, продолжился в Мелеузовском РЭС, а затем в производственном отделении «Центральные электрические сети» ООО «Башкирские распределительные электрические сети». В 2016 году Риф Шарифович возглавил «ГИП-Электро». Сегодня предприятие обеспечивает бесперебойное энергоснабжение села Федоровка. В коллективе трудятся опытные специалисты: Айдар Кушербаев, Айбулат Алибаев, Андрей Сайкин, Олег Бекетов, Николай Бурчак, Николай Сергеев и Алия Кушербаева.

Команда сплоченная, всегда готовы поддержать, молодцы. Будучи депутатом, частенько приходится прибегнуть к их помощи, вместе решать проблемы избирателей. Риф Янибаев, начальник электрических сетей ОП с.Федоровка ООО «ГИП-Электро

Уже более двух лет Риф Янибаев представляет интересы жителей Михайловского сельсовета в качестве депутата по избирательному округу №4. Под его крылом – села Батырово, Юлдашево и Михайловка. Личные вопросы, благоустройство территорий, коммунальные трудности – с чем бы ни пришли сельчане, каждое обращение он воспринимает всерьез. Особое внимание депутат уделяет поддержке инициатив активных жителей: именно неравнодушие земляков и их желание изменить жизнь к лучшему он считает главной движущей силой развития сел.

В копилке добрых дел депутата – сразу несколько значимых для поселения вопросов. Риф Янибаев помог с ремонтом кровли Михайловской школы, а также пришел на выручку многодетной семье и пожилому сельчанину. Силами его коллег были спилены старые сухие деревья, угрожавшие безопасности. Не остался без внимания и местный ДК – в клубе села Батырово устранили проблемы с электричеством.

Глава сельского поселения Венер Акчурин с теплотой отзывается о деятельности депутата, пишут в издании «Ашкадарские зори».

Риф Шарифович всегда на связи, мы работаем с ним в тесном контакте. С каким бы вопросом ни обратились, никогда не отказывает. Мы благодарны и ему, как депутату, и его коллегам за всякую оказанную помощь. Всегда выполняют свою работу на совесть, своевременно. Венер Акчурин, глава администрации СП Михайловский сельсовет

Осенью прошлого года Риф Янибаев подписал контракт с Министерством обороны РФ о зачислении в мобилизационный людской резерв. После сборов в Тоцке его группа полтора месяца охраняла объект в Салавате от возможных атак БПЛА.

Когда поступает сигнал, выезжаем на место и работаем, а так каждый день проходят занятия по тактической медицине, огневой подготовке, тренировки. Резервисты во время несения службы получают статус военнослужащих со всеми положенными льготами, социальными гарантиями и выплатами. Постоянное место работы и зарплата сохраняются. Контракт заключается на три года либо на пять лет. Риф Янибаев, начальник электрических сетей ОП с.Федоровка ООО «ГИП-Электро

27 февраля Риф Шарифович ненадолго приезжал на работу – узнать, как идут дела. А уже на следующий день отправился в командировку в подшефный Башкирии Красный Луч. Задача – защита критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения города, где покоится легендарный генерал Минигали Шаймуратов и уже трудятся врачи и строители нашей республики.

Напомним, еще в 2022 году Башкирия взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР.

