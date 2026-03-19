В Уфе в преддверии Дня работника культуры чествовали профессионалов отрасли

В преддверии Дня работника культуры в Уфе чествовали профессионалов отрасли. Деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия поздравили с предстоящим праздником и поблагодарили за вклад, внесённый в культурную жизнь республики и поддержку военнослужащих Башкортостана в специальной военной операции.
Педагогов, руководителей творческих коллективов, артистов, работников районных дворцов культуры, театральных деятелей и художников республики представили к высоким наградам, среди которых Орден Дружбы народов, Медаль «За трудовую доблесть» и другие.
Так, заведующий отделом духовых инструментов Туймазинской детской музыкальной школы Шамиль Шакиров получил статус «Заслуженного работника культуры республики», а солистка Башкирского государственного театра оперы и балета и единственная исполнительница партии Танкабики Любовь Буторина стала Народной артисткой Башкортостана.