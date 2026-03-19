Хирурги из Башкирии провели уникальную операцию по восстановлению челюсти

Прорыв в челюстно-лицевой хирургии. Жительнице Чишминского района удалили опухоль и восстановили челюсть с помощью её собственной малоберцовой кости. Ещё недавно таких пациентов направляли в столичные федеральные центры, но специалисты Городской клинической больницы №21 показали, что с такой задачей могут справиться и хирурги республики. О том, как собирали новую челюсть буквально по деталям, – в нашем сюжете.

Самое сложное позади: 31-летняя Эльвира Мансурова в последний раз пришла в перевязочную, чтобы снять швы. Несколько месяцев назад женщина обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии после приёма стоматолога. У неё обнаружили доброкачественную опухоль нижней челюсти с агрессивным течением. Операции было не избежать.

Стандартное решение – просто удалить поражённый участок – навсегда сделало бы пациентку инвалидом. Без костной ткани человек теряет возможность не только жевать, но и нормально глотать и даже разговаривать, поэтому врачи решили не просто вырезать опухоль, а сразу же воссоздать утраченную часть челюсти. Её собирали буквально как конструктор, ориентируясь на заранее подготовленные 3D-шаблоны.

Донорским материалом стала малоберцовая кость самой пациентки: её фрагмент аккуратно перенесли в челюстно-лицевую область. Костный лоскут нужно было не просто поставить на место, а подключить к кровеносной системе – сшить мельчайшие сосуды, чтобы он прижился и заработал как родной.

Сегодня Эльвира Мансурова после трёх недель реабилитации готовится к выписке, а работу хирургов называет чудом, ведь они сохранили возможность жить полноценно.