ГУП «Башфармация» отмечает вековой юбилей

100 лет доступным лекарствам для всех нуждающихся в разных уголках республики. «Башфармация» отмечает вековой юбилей. Сегодня в Доме профсоюзов наградили лучших работников фармацевтической отрасли. Их преданность делу, упорный труд и профессионализм уже много лет помогают пациентам в Башкортостане своевременно получать нужные препараты.
Весь этот век запомнился немалым числом исторических потрясений: от Великой Отечественной войны до фенольной катастрофы и эпидемии коронавируса. И когда люди нуждались в лекарственных препаратах, государственные аптеки всегда были рядом.
Ежегодно «Госаптека» обслуживает около двух миллионов рецептов. Лекарства льготникам бывают жизненно необходимы, так что их наличие в аптеке – важнейший вопрос.
Препараты собственного производства – гордость «Башфармации». Иногда пациенту требуются медикаменты по индивидуальному рецепту врача: сегодня в «Госаптеке» есть лицензии на изготовление более чем 340 препаратов.
В условиях рыночной конкуренции «Башфармация» преодолела немало сложных периодов. Но за последний год предприятие прошло через серьёзную перезагрузку, и впереди большие планы: модернизация оборудования и открытие новых аптечных пунктов, чтобы лекарства становились ещё доступнее.