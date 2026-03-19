Представители бизнес-сообщества посетили ИК-9 в Уфе

Сегодня в Уфе представители бизнес-сообщества посетили исправительную колонию №9. Цель – осмотр производственных площадок и знакомство с выпускаемой продукцией: швейными изделиями, скамейками, беседками, заборами, люками, молоком и маслом. Спектр для партнерства широк.

Раскалённый металл яркой рекой льётся в чан, далее его при помощи крана перемещают и заливают в специальные формы. Несколько минут – и чугунные кольцевые утяжелители для труб готовы. Этот литейный завод – одна из производственных площадок исправительной колонии №9. Работают уже профессионалы своего дела при строгом соблюдении норм.

Изготовление металлических изделий – основное, но не единственное направление в 9-й исправительной колонии: есть и швейное производство, и даже молочный цех. Отсюда выходит и молоко, и масло. Для этого есть всё необходимое оборудование, а контроль – строг.

На территории колонии есть и своя выставочная площадка. Здесь – всё многообразие продукции, которую выпускают исправительные учреждения республики. Это и скамейки, беседки, спецодежда, стройматериалы и даже промышленные вентиляторы. Практически всё вызвало интерес предпринимателей.

Объёмы серьёзные, а значит, есть о чём говорить бизнесменам и Управлению ФСИН по республике. И даже отмечают, что такое партнёрство, по сути, – новый сектор экономики.

Вопросы представителям руководства регионального ФСИН бизнесмены задавали активно. Как оказалось, служба исполнения наказаний готова рассмотреть различные варианты сотрудничества.

Мероприятие по привлечению бизнес-сообщества на производственные площадки получило название «Зона Роста». Общественная наблюдательная комиссия региона таким образом стремится помочь осуждённым.