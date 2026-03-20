От -12 до +13°С: резкие перепады температуры ожидаются в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в регионе на ближайшие дни.
Сегодня, 20 марта, существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Днем воздух прогреется до +3, +8°С, местами до +13°С.
Завтра, 21 марта, характер погоды изменится. Осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдет небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается гололедица. Ветер сменится на юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7°С, местами до -12°С, днем +3, +8°С, в горных районах до +13°С.