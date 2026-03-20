Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с Ураза-байрам
Глава республики обратился к жителям в связи с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника.
Примите мои искренние поздравления с завершением священного месяца Рамадан и наступлением одного из главных праздников в Исламе – Ураза-байрам! Мы встречаем его искренними молитвами о мире, общем благополучии. Приглашаем гостей, заботимся о родных и близких, помогаем нуждающимся.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия – один из самых многонациональных регионов страны, где представители разных народов и конфессий живут в мире и согласии.
Особые слова благодарности Глава республики адресовал священнослужителям и мусульманской умме за вклад в укрепление единства, просветительскую и благотворительную деятельность, а также поддержку участников СВО и их семей.
Радий Хабиров напомнил, что 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России.
Вместе мы защищаем Отечество, традиционные духовные ценности. Укрепляем наше единство, общественный мир и согласие. В светлый праздник Ураза-байрам желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царят тепло, уют и достаток!