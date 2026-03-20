Жительница Башкирии получила 6 лет за попытку сбыта наркотиков

Сибайский городской суд вынес приговор 23-летней местной жительнице. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным прокуратуры, в январе 2026 года девушка вступила в преступную группу, распространявшую наркотики бесконтактным способом. В роли курьера она забрала крупную партию запрещенных веществ для последующей продажи, но ее задержали полицейские. Наркотики изъяли.