Глыба льда рухнула на голову прохожему в Уфе

Вчера, 19 марта, в Черниковке с крыши дома на 35-летнего мужчину рухнула массивная глыба льда.

Очевидцы сразу бросились на помощь пострадавшему. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, сообщили в тг-канале «Честный репортаж».

Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто отвечал за своевременную очистку кровли от снега и наледи. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.